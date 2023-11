“Grave acidente no Capão Raso: Van capota após colisão com Gol no cruzamento das ruas Laudelino Ferreira Lopes e José Zaleski em Curitiba”

Acidente em Curitiba: Van capota após colisão com Gol

No cruzamento das ruas Laudelino Ferreira Lopes e José Zaleski, no bairro Capão Raso, em Curitiba, ocorreu um grave acidente envolvendo uma van e um Gol. O resultado foi a capotagem da van, deixando todos os envolvidos em estado de choque. Veja os detalhes!

Detalhes do acidente

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Laudelino Ferreira Lopes e José Zaleski, no Capão Raso, em Curitiba. A van, que transportava passageiros, colidiu com um Gol, resultando na capotagem do veículo. O impacto foi tão forte que assustou os moradores da região.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas algumas pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

Segurança no trânsito

Este acidente serve como um alerta para a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. A velocidade excessiva e a falta de atenção podem causar graves acidentes como este. É fundamental que todos os motoristas estejam conscientes de sua responsabilidade ao volante.

Além disso, é importante ressaltar a necessidade de manter os veículos em bom estado de conservação, realizando revisões periódicas e garantindo que os equipamentos de segurança estejam em pleno funcionamento.

Notícias de Curitiba e Região

Para ficar por dentro de todas as notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações atualizadas sobre acontecimentos locais, eventos, cultura e muito mais. Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br