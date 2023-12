Curitiba recebe etapa do Circuito A Batalha de Futevôlei Esportes da Sorte neste domingo

<title>Notícias de Curitiba - A Batalha de Futevôlei Esportes da Sorte</title> <h1>A Batalha de Futevôlei Esportes da Sorte em Curitiba</h1>

<h2>Evento esportivo de Futevôlei em Curitiba</h2> A cidade de Curitiba recebe neste domingo (10) uma etapa do Circuito A Batalha de Futevôlei Esportes da Sorte. O evento, que consiste em 17 etapas, é considerado o maior da modalidade voltado para o público amador. Os jogos na capital paranaense serão realizados no Meia Praia Beach Sports, no bairro Pinheirinho, das 8h30 às 19h. <h2>Participação de atletas amadores e profissionais</h2> Das 17 etapas, 12 são exclusivamente para amadores e em cinco delas os melhores atletas do ranking mundial de futevôlei também participam. <h2>Inscrição e categorias</h2> A inscrição tem um custo de R$ 50 e os atletas recebem uniformes e um kit completo de assessórios para participar do evento. Os participantes amadores são divididos em 04 categorias: iniciante, bronze, prata e ouro. <h2>Transmissão ao vivo</h2> Os jogos terão transmissão ao vivo pelo canal Circuito Beach Soccer no Youtube. <h2>Receba notícias no seu celular</h2> Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Clique aqui</a>. <h2>Notícias de Curitiba</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. 9 dez 2023, às 17h13.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br