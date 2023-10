Casal suspeito de roubos de bicicletas aterroriza estudantes em Curitiba

Casal é investigado por roubos de bicicletas em Curitiba

A Polícia Civil está investigando um casal suspeito de cometer vários roubos de bicicletas pertencentes a estudantes no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. De acordo com o investigador Henrique Lima, pelo menos oito registros já foram contabilizados pela polícia.

Os suspeitos utilizam um veículo Gol vermelho para cometer os crimes, sendo que a maioria deles ocorreu na vila Rio Negro.

Ataques a estudantes

Os estudantes que saem das escolas têm sido alvos dos suspeitos, que agem de forma violenta. O Gol fica nas redondezas das escolas e o rapaz sai para abordar as vítimas, utilizando violência para roubar as bicicletas.

Em um dos vídeos divulgados, é possível ver o suspeito encapuzado agindo rapidamente para roubar uma bicicleta de uma vítima. Em outro registro de câmeras de segurança, o homem é flagrado passeando com outra bicicleta, que teria sido roubada momentos antes.

Além disso, é possível observar o suspeito saindo do carro e indo até um ponto de ônibus, enquanto o Gol continua circulando nas imediações do cruzamento no bairro Sítio Cercado. Pelo menos dois ciclistas são vistos no trecho monitorado pelos suspeitos.

Identificação da suspeita

Através das imagens, os policiais conseguiram identificar a suspeita de participar desses crimes. Ela compareceu ao 10º Distrito Policial, mas optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Segundo o investigador Henrique Lima, o casal é extremamente violento, não se limitando apenas a roubar as bicicletas, mas também agredindo e empurrando as vítimas. Muitas vezes, as vítimas resistem em entregar as bicicletas, o que acaba resultando em confronto.

A mulher não foi presa por falta de mandado de prisão e ausência de flagrante. A Polícia Civil continua investigando os suspeitos no Sítio Cercado.

Fonte: www.bandab.com.br