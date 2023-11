“Bandidos assaltam mercado e roubam carro de colecionador em Curitiba”

Assalto a mercado em Curitiba – Polícia Militar do Paraná

Assalto a mercado em Curitiba

Dois bandidos assaltaram um mercado no bairro CIC, em Curitiba, no fim da tarde desta sexta-feira (10). Na saída, levaram um Monza ano 87, com placa preta, de um cliente. O carro foi recuperado e um dos suspeitos preso.

O crime

O crime ocorreu na Rua Maria Homan Wisniewski, na Vila Sandra. Os bandidos estacionaram um Ônix branco a uma quadra do mercado. Em seguida, entraram armados no estabelecimento e levaram dinheiro e mercadorias.

A prisão

Um dos suspeitos voltou para o Ônix, enquanto o outro levou o carro de colecionador. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito no Monza na divisa da Vila Sabará com a Vila Corbélia, na CIC. Ele foi preso e levado junto com o carro até a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Buscas em andamento

O outro suspeito no Ônix não foi localizado e a PM faz buscas na região.

Fonte: Polícia Militar do Paraná Publicado em 10 de novembro de 2023, às 20h17.



Fonte: ric.com.br