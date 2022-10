Bailes da Melhor idade divertem idosos em quatro regionais de Curitiba

Cerca de 2.500 idosos de quatro regionais de Curitiba dançaram e se divertiram, nesta quarta-feira (19/10), nos tradicionais Bailes da Melhor Idade, organizados pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS) e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Os bailes integram o programa Curitiba Viva Bem, de promoção da qualidade de vida na cidade, e foi realizado nesta quarta-feira (19/10) em quatro regionais de Curitiba: Pinheirinho, Portão, Tatuquara e Santa Felicidade. A festança teve direito a muita música, além do desfile e a escolha dos reis e rainhas da festa.

Na regional Pinheirinho, o baile aconteceu no Centro de Tradição Gaúcha Vinte de Setembro (BR-116 n° 19439 – Pinheirinho) e contou com a presença do prefeito em exercício de Curitiba Eduardo Pimentel.

“É com muita alegria que recebo todos vocês aqui no Pinheirinho para essa festa tão especial. Essa festa foi organizada com todo carinho para vocês, para que possam encontrar os amigos e confraternizar. Fico muito feliz em ver centenas de pessoas se divertindo e dançando em confraternizando com amigos”, disse Eduardo Pimentel.

A entrada em todos os bailes foi gratuita e na oportunidade foram escolhidos o rei e a rainha da melhor idade em 2022. Eles vão participar do Baile final, no dia 18 de novembro, que vai decidir o rei e rainha da terceira idade em Curitiba.

Francisco e Maria Helena Magalhães que são casados há 48 anos dançaram sem parar e se divertiram assim como os amigos que marcaram presença no baile.

“Nós gostamos muito destes bailes. Todos os anos participamos e nos divertimos muito. Além de namorar um pouquinho também aproveitamos para dançar e nos movimentar”, disse Maria Helena.

Mais dois bailes ainda vão acontecer antes do baile final. Nesta quinta-feira (20/10), será a vez da Regional Boqueirão. A festa será no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército (Rua Maria Luiza dos Santos, 714 – Boqueirão) das 14h às 17h. E no dia 28/10, será realizado o baile é na Regional Matriz, no Buffet do Batel (Alameda Dom Pedro II, 238, no Batel) das 14h às 17h.

Presenças

Também estiveram presentes na festa o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Júnior, o administrador regional Reinaldo Boaron e os vereadores Mauro Bobato e Oscalino do Povo, além diretor do CTG Vinte de Setembro, José Bronholo.

Curitiba Viva Bem é uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.