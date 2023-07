Athletico perde novamente para o Flamengo e está eliminado da Copa do Brasil

Reportagem: Fernando Plantes

O Furacão está eliminado da Copa do Brasil. O Athletico perdeu para o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira (12), na Ligga Arena, pela partida de volta das quartas de final, e deu adeus ao torneio nacional.

O clube paranaense já havia perdido por 2 a 1 no Maracanã. Na Arena, até teve o controle da partida e mais chances criadas, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

O time encerra sua participação com R$ 9,7 milhões em premiação após três fases disputadas. O Flamengo, por sua vez, elimina o rival pelo segundo ano seguido nas quartas de final. O time carioca vai enfrentar o Grêmio que passou pelo Bahia nos pênaltis, nas semifinais.

O Athletico começou nervoso e viu o Flamengo trocar passes na frente. Ayrton Lucas arriscou cruzado pela esquerda e acertou a trave do goleiro Bento logo no começo do jogo. O Furacão começou a se organizar em campo e passou a dominar. Vitor Bueno arriscou para fora. Vitor Roque chutou firme para defesa do goleiro Matheus Cunha, a bola ainda tocou o pé da trave antes de sair.

A equipe de Wesley Carvalho controlou o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Em um lance de infelicidade do Erick, aos 44 minutos, saiu o gol do Flamengo. Arrascaeta ajeitou para o meio da área e o volante cabeceou para trás, contra a própria meta.

O Furacão voltou dos vestiários com a mesma pegada, pressionando e construindo jogadas. Canobbio e Vitor Bueno pararam no Matheus Cunha. Erick e Vitor Roque mandaram para fora. A pressão do rubro negro paranaense deu uma esfriada depois que Gabigol marcou o segundo gol, mas o árbitro de vídeo traçou as linhas e deu impedimento do atacante do Mengão.

A chuva também chegou em Curitiba e com o teto da Arena aberto, o jogo ficou mais físico. Cuello, que entrou na reta final, em resposta, ainda acertou a trave em cobrança de escanteio. Depois, chutou por cima da meta.

Nos acréscimos, o clima esquentou e o árbitro Braulio da Silva Machado expulsou Thiago Heleno e Gerson. Ainda deu tempo de Gabigol marcar o dele. Aos 47 minutos, o atacante recebeu livre na pequena área e bateu na saída de Bento para confirmar a classificação carioca.

O Athletico agora foca suas atenções no Brasileirão e na Libertadores. O Furacão volta a campo diante do Bahia no próximo domingo (16), às 18h30, na Ligga Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL 2023

Quartas de final – volta

Local: Ligga Arena, Curitiba

Público: 37.842 total

Renda: R$ 1.844.245,00

Athletico 0x2 Flamengo

Athletico:

Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Lucas Esquivel); Khellven (Madson), Erick (Pablo), Fernandinho e Christian (Arriagada); Canobbio (Cuello), Vitor Roque e Vitor Bueno.

Técnico: Wesley Carvalho

Flamengo:

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta, Gabigol.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols: Erick, aos 44′ do 1ºT (contra), e Gabigol, aos 46′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Fernandinho, Esquivel (CAP); Arrascaeta, Thiago Maia (FLA).

Cartões vermelhos: Thiago Heleno (CAP); Gerson (FLA).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC).

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Kleber Lucio Gil (SC).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).