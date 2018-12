Toninho Wandscheer foi diplomado deputado federal reeleito pelo PROS, nesta terça-feira (18), em cerimônia promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR), no Teatro Positivo, em Curitiba. Ao lado da família, o parlamentar agradeceu a todos que o conduziram à vitória. “Reitero meu agradecimento ao meus eleitores e familiares. A melhor forma de retribuir o apoio que recebi, será com muito trabalho, para resolver os problemas e melhorar a vida de todos. Nosso compromisso com as pessoas continua! Muito Obrigado Paraná!”, disse Wandscheer.

Prefeito por duas vezes, deputado estadual e agora deputado federal por mais uma vez na Câmara dos Deputados. Ele toma posse do cargo no dia 01 de fevereiro. Com um mandato municipalista, Toninho conquistou 72.475 votos nas eleições de outubro.

Mais diplomas

Alisson Wandscheer, filho de Toninho, foi diplomado suplente de deputado estadual pelo PMB. A cerimônia também diplomou o governador eleito do Paraná, Ratinho Junior, o vice Darci Piana, senadores, deputados federais, estaduais e suplentes.