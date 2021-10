Com o objetivo de diferenciar as suas categorias lácteas e destacar os produtos no ponto de venda, a Laticínios Tirol renova as embalagens das categorias da marca. Desenvolvidos pela Agência Fullgaz, os novos layouts adotaram o minimalismo como estratégia para ganhar uma limpeza visual e maior legibilidade dos sabores e das diferenciações do mix, que conta com mais de 150 produtos.

As novas embalagens já seguem as atualizações do SIF (Sistema de Controle do Ministério da Agricultura) e passou por reavaliação das normas obrigatórias. Para isso, foram realizados estudos que nortearam as alterações no lettering, junto às formas utilizadas para limpeza das embalagens, como cores para diferenciar os sabores e as categorias.

Segundo o diretor comercial e marketing da Tirol, Jossemar Olivo, as embalagens passam a ter um visual mais clean, moderno e focado na experiência do cliente, que hoje busca por compras mais práticas e resolutivas. “Conseguimos criar um padrão geral, mas com especificidades que ajudam o consumidor a encontrar o produto que deseja nas gôndolas com mais facilidade”, afirma.

Os sabores dos produtos continuam os mesmos e inicialmente foram alterados os layouts dos Iogurtes Regulares, Iogurtes Zero Lactose e Diet, Bebidas Lácteas Frutirol, Showkinho 1l e 200ml, Natas 300g e 400g, Manteigas 200g, 500g e tabletes, Queijo Colonial, Queijo Minas Padrão, Queijo Quark, Requeijões, Doce de Leite, Leite Condensado Semidesnatado e Leites em Pó.

