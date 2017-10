Julho deste ano ainda esteve em processo final de gravação de novo EP. Um dos novos trabalhos é a faixa “Foi Melhor Assim”.

BR’OZ é uma boyband brasileira formada por Filipe Duarte, André Marinho, Matheus Rocha, Jhean Marcell e Oscar Tintel, revelados no programa Popstars, no SBT. A banda teve início em 2003 e finalizou suas atividades em 2005.

Ao UOL (2016), o cantor André contou “O que foi falado na época é que existia um conflito entre as partes que estavam comandando o produto, as pessoas que cuidavam do Br’oz. Apesar da banda estar fazendo muito sucesso na época, eles entenderam que não queriam investir mais naquele mercado pop. Foi uma “treta” administrativa”.

Filipe conta que após a banda ter terminada, há 11 anos, nunca haviam se encontrado os cinco juntos, e que ocorreu em um churrasco em sua casa. A ideia de voltar com a banda surgiu ali, de forma súbita. O projeto da banda se chamada “BR’OZ: O Reencontro”.

André Marinho promete “Voltamos para nunca mais parar”.

Vocês podem conferir já no canal do YouTube da banda, o webclipe da música Foi Melhor Assim.

