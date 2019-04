Em abril estreará o novo filme da DC Comics Shazam. Os espectadores podem não saber que foi um dos personagens mais importantes e mais vendidos da História das histórias em quadrinhos.

Após o sucesso do lançamento de Superman em 1938, muitos super-heróis foram criados na chamada Era de Ouro dos Quadrinhos. Em 1939 surgiu o Capitão Marvel na revista Whiz Comics da editora Fawcett. O enredo mostrava o órfão Billy Batson se transformar no Capitão Marvel ao exclamar o nome do mago Shazam e adquirir os poderes das entidades mitológicas cujas iniciais formam o nome (Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mércurio).

Com roteiros pueris e caricatos, o herói criado pelo cartunista C. C. Beck se tornou um imenso sucesso de vendas e superou até mesmo Superman, ganhou outras mídias, uma família de coadjuvantes, e ultrapassou em vendas o milhão de edições mensais.

A DC reagiu e processou a Fawcett por plágio. O processo fez com que o personagem fosse cancelado pela Fawcett em 1953, porém a mesma DC adquiriu vinte anos depois os direitos de publicação do herói e seus coadjuvantes e os publicou sem muito sucesso. Entretanto nessa época já havia uma editora com o nome Marvel e com um herói homônimo. Então a DC começou a evidenciar o título Shazam nas capas das revistas do herói, e em 2011 mudou oficialmente seu nome.

Resta aos fãs do personagem torcer para que o filme traga toda a evidência que o personagem teve no passado.