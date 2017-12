“Se você quiser beber o assunto é seu, mas se quiser parar de beber talvez Alcoólicos Anônimos possa lhe ajudar”

Com algumas variantes, esta uma assertiva comum em reuniões de Alcoólicos Anônimos. A irmandade respeita sempre o direito de decisão e comportamento de todos, inclusive o de seus membros. Se quiser continuar bebendo, AA lhe deseja boa sorte. Se aceitar ajuda para abandonar a bebida, aí vão endereços de alguns grupos e reuniões em Curitiba:

1) GRUPO UNIDOS DE ANUNCIAÇÃO E VILA FELIZ – Rua Frei Teófilo esq. Com a rápida Centro—Sítio Cercado, Capão Raso, reuniões terças e quintas às 20 horas e domingo às 9h30;

2) GRUPO GUAÍRA – Rua São Paulo, anexo à Unidade Básica de Saúde Vila Guaíra, ao lado do Paraná Clube, Vila Guaíra, terças e sextas às 20 horas;

3) GRUPO NOVO MUNDO – Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1846, sala 2, Novo Mundo, às segundas, quartas e sábados às 20 horas;

4) GRUPO ACEITAÇÃO – Av. Santa Bernardete, 1013, anexo à igreja Menino Jesus de Praga, Lindóia, quintas às 15 horas;

5) GRUPO PORTÃO DE PAZ E HARMONIA – Rua João José Pichet, 49, próximo ao Supermercado Walmart, Portão, reuniões todos os dias às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados também às 10h, 15horas;

6) GRUPO UNIVERSAL – Rua Engenheiro Wladislau Deck, 1041, anexo à igreja São Francisco de Assis, Vila São Pedro, quartas às 20 horas;

7) GRUPO PINHEIRINHO – Rua Nicola Pelanda, 545, anexo à igreja Preta, Pinheirinho, reuniões quartas e sábados às 20 horas.

Caso queira saber de outros grupos de Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense, basta ligar para (41) 3222-2422.