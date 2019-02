Fonte: Unsplash

O ano de 2019 será movimentado no mundo dos esportes no Brasil. Depois da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016, os quais foram grandes eventos mundiais, o Brasil vai ser palco de outros eventos importantes. O principal é a Copa América, a qual Tite apontou ser a sua prioridade depois das derrotas que a seleção brasileira vem sofrendo dentro do futebol mundial. Mas, até mesmo a CBF sabe que isso será praticamente impossível, e já afirmou que vai manter o Tite, mesmo se a seleção brasileira não ganhar o título.

Já dentro do Brasil é preciso levar em conta os 20 principais times segundo o Ranking oficial da CBF: Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional, Chapecoense, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Vasco da Gama, Bahia, Sport, Vitória, Ponte Preta, América Mineiro e Coritiba. Esses são os destaques em 2019 e os quais tem mais chances de vencerem a Copa do Brasil e o Brasileirão 2019. Veja mais informações sobre os principais eventos do futebol brasileiro em 2019:

14/6 a 7/7 – Copa América

Um dos eventos esportivos mais importantes para o Brasil em 2019 é a Copa América. O evento vai acontecer pela metade de junho até o começo de julho. O primeiro jogo da seleção brasileira será no dia 14 mesmo abrindo o campeonato. Já a final do campeonato será no Maracanã. Há grandes expectativas para este evento, e já é possível realizar apostas online futebol da Betfair. O principal jogador do Brasil, Neymar Júnior, sofreu mais uma fratura e foi apontado que ele não poderá jogar na Copa América pelo Brasil. Dessa maneira, acredita-se que o grande vencedor poderá será o Chile ou o Uruguai. Há também a expectativa do Brasil jogar contra a Argentina no Maracanã, mas esse é um desejo antigo e que reflete um futebol que nenhuma das duas nações tem jogado.



Fonte: Unsplash

Copa do Brasil 2019

A Copa do Brasil teve início em 6 de fevereiro e vai terminar dia 11 de setembro. Como o nome já diz, esta é a Copa brasileira e envolve todos os times do Brasil que apresentam uma classificação mínima, e que mostrem qualidade para conseguir competir no campeonato. Atualmente, este é o evento do futebol dentro do Brasil que mais bem paga. No ano de 2018, o prêmio foi de 50 milhões de reais para o time campeão e agora em 2019 vai pagar quase 70 milhões de reais. Além disso, se classificar bem nele garante vaga para Libertadores de forma mais facilitada do que o Brasileirão. De fato, a Copa do Brasil vem se destacando mais do que o Brasileirão.

Brasileirão 2019

O Campeonato Brasileiro de Futebol terá início em 28 de abril e vai até 12 de junho. Após o intervalo, o campeonato volta em 14 de julho e termina em 8 de dezembro. Entre os times que estão competindo pela Série A estão: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional. Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama, ou seja os 20 melhores times do Brasil segundo classificação do ano anterior. O Palmeiras foi o grande campeão do ano passado e vem com tudo para ganhar novamente o título. Infelizmente, este evento esportivo está perdendo a sua importância, principalmente quando comparado com a Copa do Brasil.

Quais desses três eventos importantes você vai acompanhar ou está acompanhando em 2019? Não deixe de comentar como também de compartilhar!