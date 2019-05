O Ônibus Lilás irá levar gratuitamente às unidades de saúde da capital a campanha Vire a Página, com informações sobre violência doméstica, exames de saúde e orientação à empregabilidade para mulheres. A ação começou nesta quinta-feira (9/5) na Unidade de Saúde Waldemar Monastier, no Boqueirão, e será ampliada às outras nove regionais, sempre no período das 9h às 15h (veja a programação abaixo).

No ônibus, as mulheres recebem atendimento social, também é feito o acolhimento de denúncias e dadas orientações sobre os direitos contidos na Lei Maria da Penha.

Emprego

O gerente da central de vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Luiz Carlos Costa, conta que as principais dúvidas foram sobre habilitação do seguro desemprego, a respeito dos documentos necessários para a realização da carteira de trabalho e com relação ao acesso a vagas disponíveis.

Elenice Malzoni, assessora de Direitos Humanos e Políticas para Mulher da Prefeitura, explica que a ideia é levar o serviço até onde às mulheres mais vulneráveis estão. Por isso, a programação tem as unidades de saúde como endereços.

“É uma parceria entre a Assessoria de Políticas para Mulher da Prefeitura, a Fundação de Ação Social (FAS) e a Secretaria Municipal de Saúde em prol da mulher, da sua saúde, autonomia financeira e bem-estar”, afirma Elenice.

Programação

Ônibus Lilás – Campanha Vire a Página

Regional Santa Felicidade

US São Braz Data: 14 de maio, terça-feira Horário: 9h às 15h. Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz.

Regional Boa Vista

US Vila Esperança Data: 28 e 30 de junho Horário: 9h às 15h. Rua Cataratas do Iguaçu, 191 – Atuba.

Regional Matriz

US Ouvidor Pardinho Data: 4 de junho Horário: 9h às 15h. Rua 24 de Maio, s/n Rebouças.

Regional Portão

US Vila Guaíra Data: 6 de junho Horário: 9h às 15h Rua São Paulo, s/n – Guaíra.

Regional Cajuru

US Trindade II Data: 12 de junho Horário: 9h às 15h Rua Sebastião Marques Luiz, 1023 – Cajuru.

Regional CIC

US Oswaldo Cruz Data: 14 de junho Horário: 9h às 15h Rua Pedro Gusso, 3749 – próximo ao terminal do CIC.

Regional Pinheirinho

US Nossa Senhora do Sagrado Coração Data: 18 de junho Horário: 9h às 15h Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho.

Regional Tatuquara

US Dom Bosco Data: 15 de julho Horário: 9h às 15h R. Ângelo Tozim, 100 – Campo de Santana.

Regional Bairro Novo

US Osternack

Data: 26 de julho Horário: 9h às 15h Local: Rua Miguel Rossetim, 100 – Bairro Novo.