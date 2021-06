Tauan Gomes, treinador físico, conta que é possível obter bons resultados de emagrecimento usando esse móvel

A pandemia mundial da Covid-19 mudou os hábitos dos usuários de internet que passaram a se conectarem mais no universo online. Filmes, séries, notícias e redes sociais, elevaram o tempo de permanência no meio digital, o qual o tempo já beira 7 horas diárias, de acordo com esses dados da nova edição do Digital Global Overview Report.

Já parou para pensar se parte desse tempo pudesse ser dedicado para prática de exercícios físicos em casa mesmo ? Segundo o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, da X-Concept, não é necessário muito material, pois usando os móveis é possível realizar qualquer atividade física. Por exemplo, o próprio sofá.

“Você não precisa sair da sua casa para iniciar seu processo de emagrecimento”, começou dizendo. “Com sessões de treino de, aproximadamente, 30 minutos, feitos por 3 a 5 vezes semanais, você atingirá uma melhora significativa na sua composição corporal e preparo físico em um plano de 5 a 6 semanas contínuas”, completa.

Abaixo, o especialista preparou um circuito de exercício intenso, utilizando o móvel, e que garante a perda de peso.

“Comece afastando o sofá para o centro da sala e com apenas esse espaço, você já consegue realizar um treino usando apenas o peso corporal”

Parte 1 – Alongamento

“Para alongar os membros inferiores e superiores ao mesmo tempo, use o braço do sofá. Estenda uma perna em cima, enquanto a outra permanece reta, e tente alcançar a ponta do pé, curvando o corpo e esticando os dois braços. Repita com a outra perna e faça isso em um tempo de 3 a 5 minutos”.

Parte 2 – Aquecimento

“Finalizando o aquecimento, dê duas voltas no sofá e faça um polichinelo de 1 minuto, em seguida, mais um minuto de prancha abdominal. Para esse exercício, sente-se na beirada do sofá, esticando as pernas sem encostar no chão, e faça o movimento de como fosse abraçar os joelhos, flexionando quadris e joelhos, trazendo-os até o peito. Volte para a posição inicial”.

Parte 3 – Desafio

“Após, faça o máximo de voltas possíveis no sofá, em um tempo de 12 minutos. Adicione no exercício 20 polichinelos, 16 agachamentos, 12 sessões de abdominal remador, 10 flexões de braço e 8 escalador”

“Os agachamentos podem ser feitos como se a pessoa fosse sentar no sofá, mas não faz. E tanto para flexões e escalador, basta apoiar os braços no assento e esticar o corpo”.

Final – Voltando a calma

“Para finalizar essa mini sessão, aconselho mais um alongamento de 3 a 5 minutos e uma caminhada leve pela casa, até se recuperar totalmente. Não desanime, acredito muito que você consegue”, finalizou.

Sobre Tauan Gomes

Personal Trainer, educador físico, coach e personalidade na internet: Tauan Gomes é um apaixonado por atividades físicas e bem-estar. Sempre envolvido com alguma atividade, como jiu-jitsu, cross, judô ou musculação, o carioca residente de Portugal, atualmente ministra aulas e dá consultorias virtuais para pessoas do mundo inteiro, de um jeito prático e inovador.

Além dos treinos, Tauan oferece sessões completas e ferramentas de coaching durante o processo, abordando outras áreas que possam estar limitando o sucesso. O treinador garante que o resultado existe da mesma forma que precisamente, basta empenho e vontade dos participantes.

