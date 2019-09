A Fundação de Ação Social (FAS-Trabalho) está ofertando neste mês de setembro 150 vagas para cursos gratuitos aos moradores da Regional Tatuquara, que integra os bairros Campo do Santana, Caximba e Tatuquara.

Em toda cidade, estão sendo oferecidas 1.865 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população. As vagas estão distribuídas em 24 diferentes cursos técnicos, ofertados pelo programa Liceu de Ofícios, e de desenvolvimento comportamental, promovidos em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR).

Os cursos são feitos em toda a cidade e o início das aulas acontece em várias datas. Dependendo da modalidade, poderão ter de 4 a 160 horas de duração, o que totaliza quase dois meses de curso.

O curso de Informática Básica é o que tem o maior número de vagas ofertadas, 448, seguido do curso de Auxiliar Administrativo, com 175.

Uma novidade este mês é a oferta do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico I, no Liceu de Ofícios Campo Comprido, atendendo a uma demanda da região. Serão 30 vagas. As aulas começam no próximo dia 9 e terminam em no dia 2 de outubro. As inscrições para esse curso poderão ser feitas a partir das 8h desta quinta-feira (5/9) até a próxima terça-feira (10/9), no portal Aprendere.

Mais informações sobre os cursos técnicos, como datas, requisitos e documentação, podem ser encontradas no site da FAS.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas preferencialmente no portal Aprendere.

Para os cursos da área de desenvolvimento comportamental, os interessados devem se inscrever acessando o site do CIEE-PR.

Quem não tem acesso à internet pode se inscrever diretamente nas unidades dos Liceus de Ofícios.

Confira os cursos e o número de vagas:

A arte do bem falar – 25 vagas

Administração do tempo – Uma estratégia de sucesso – 70 vagas

Auxiliar administrativo – 175 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 50 vagas

Auxiliar de logística – 160 vagas

Autoconhecimento – 50 vagas

Costura industrial – 152 vagas

Desenvolvimento de qualidades pessoais – 125 vagas

Desenvolvimento do potencial criativo – 20 vagas

Eficiência profissional – 60 vagas

Etiqueta e postura profissional – 20 vagas

Informática básica – 448 vagas

Libras – 30 vagas

Montagem e manutenção de computadores – 30 vagas

Operador de processos de produção – 130 vagas

Porteiro/zelador de edifício – 40 vagas

Projeto de vida pessoal e profissional – 105 vagas

Qualidade no atendimento ao cliente – 25 vagas

Recepcionista de eventos – 90 vagas

Superando a timidez, desenvolvendo a criatividade – 25 vagas

Técnica de organização de arquivos – 20 vagas

Técnicas de vendas – 25 vagas

Telemarketing – 20 vagas