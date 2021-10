Segundo as denúncias, além dos animais e insetos que podem transmitir doenças, o mau cheiro também toma conta de toda a via e invade as casas de quem mora nas proximidades. Mesmo assim, apesar das inúmeras denúncias já feitas, a prefeitura não tem conseguido ajudar.

Vizinho reclama que não conseguir receber visita, pelo mau cheiro e Infestação de ratos, baratas.

Já do lado de fora; roupas, pedaços de madeira, vassouras, tecidos, cobertores, caixas de papelão e materiais recicláveis.Basta ficar ali por alguns minutos, que as ratazanas começam a surgir do meio dos entulhos e andar tranquilamente enquanto procuram por comida.

Eles entram dentro do fogão, da máquina de lavar, casas invadidas por ratazanas derrubando sacolas penduradas a dois metros de altura.

Os vizinhos dizem que o comportamento do homem sugere alguma doença mental e que ele precisa de ajuda; defeca dentro e joga em qualquer lugar, até na casa dos vizinho e já foi visto nu num matagal onde foi evacuar.

Esta denúncia foi ao ar no programa Balanço Geral Curitiba da RIC TV no início do mês