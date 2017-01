A capital ecológica do Brasil tem mais uma comemoração a fazer: além do orgulho dos curitibanos no transporte público, limpeza e organização da cidade, agora as Academias ao Ar Livre estão virando a nova onda dos curitibanos.

Curitiba possui cerca de 52 m² de área verde por habitante, uma das mais altas do país. As Academias vêm ampliar as opções de lazer entre bosques, praças, campos de futebol, pistas de skate, churrasqueiras e lagos que a cidade oferece aos moradores, proporcionando uma alternativa valiosa para a saúde e qualidade de vida.

Hoje são 209 academias espalhadas em quase todos os bairros da cidade. Em 2016 a empresa Favretto Painéis venceu a licitação da prefeitura para manter em perfeito funcionamento as academias que estavam sem manutenção. Depois de um ano de trabalho, todas estão em perfeitas condições de uso. Para pagar este investimento, a Favretto lançou o produto chamado Fit Board, que são placas de 1,20 x 1,70 m para anúncios de propaganda próximas às academias. “O Fit Board está se tornando um sucesso de vendas por estar dentro do bairro, junto à comunidade, onde outra mídia não consegue entrar com facilidade”, afirma o gerente de Mídias Especiais da Favretto, Junior Odppis.

Estes espaços são da comunidade, por isso os moradores precisam ajudar a cuidar, preservar e evitar a ação de vândalos que destroem o patrimônio público que é de todos. Segundo Junior a “Favretto tem interesse em pegar o solo das academias para cuidar, sendo o piso para fazer drenagem e limpeza e a roçada do mato, que hoje, neste contrato, está sob responsabilidade da prefeitura”.

Há 40 anos no mercado a Favretto é referência no sul do país em mídia exterior.