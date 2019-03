Com recorde de público, o 8º Passeio Ciclístico Condor, que iniciou as comemorações dos 326 anos de Curitiba, contou com cerca de 5 mil ciclistas em um trajeto de 7 km, que partiu do Condor Água Verde e seguiu até o Parque Barigui, em frente ao Museu do Automóvel.

Segundo a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz, este ano o evento superou todas as expectativas e se consagrou como o maior evento de ciclismo da cidade. “Foi uma grande festa, conseguimos superar as edições anteriores, vimos famílias reunidas com pessoas de todas as idades em busca de um domingo diferente, com saúde e diversão”.

Para o secretário de esporte, lazer e juventude, Emílio Trautwein, o passeio se tornou um marco para a cidade e uma referência “Este passeio é marcante para os praticantes de ciclismo e promove a união da família e a qualidade de vida na cidade”.

No final do percurso, foram sorteados diversos brindes, além de bicicletas. Para o ganhador de uma das bicicletas, Virgênio da Silva, terminar o percurso sendo um dos sorteados foi maravilhoso, principalmente porque ele participou do evento pelo 5º ano consecutivo.

O passeio contou com o patrocínio da P&G (Downy Sports), BRF (Sadia), Unilever (Mãe Terra), Pepsico (Kero Coco), Femsa (Água de Coco Del Valle e Água Mineral Crystal), Bauducco, M Dias Branco (Isabela), Ecco Salva e da Cicles Langner.