Grêmio Ipiranga é Homenageado na Câmara Municipal de Curitiba

Na manhã desta terça-feira , o Grêmio Recreativo Ipiranga recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Curitiba pela conquista do título da Série B do Campeonato Amador.

A iniciativa foi do vereador Tico Kusma, que reuniu a diretoria do clube para celebrar o feito e destacar sua importância para o esporte local.

O ato, realizado no plenário, foi descrito como um reconhecimento à dedicação e ao desempenho do Grêmio Ipiranga, reforçando o papel dos clubes amadores na promoção do esporte e da comunidade.

Grêmio Ipiranga Campeão 🏆

A equipe garantiu o título após vencer o Renovicente por 2 a 1 no primeiro confronto e segurar um empate sem gols no jogo de volta.

Além da conquista, ambas as equipes celebram o acesso à Série A, onde disputarão a elite do futebol amador em 2025.

Créditos 📸 Admilson Leme