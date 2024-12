"As Crianças Perdidas" Documentário

Sob a direção do vencedor do Oscar Orlando von Einsiedel, em parceria com os colombianos Jorge Duran e Lali Houghton, o documentário As Crianças Perdidas (título original The Lost Children) traz à tela uma história comovente de sobrevivência, coragem e resiliência.

A narrativa acompanha quatro crianças indígenas que, após a queda de um avião, ficam isoladas na imensidão da selva amazônica colombiana. Sem contato com o mundo exterior, os jovens protagonistas enfrentam os desafios de um dos ambientes mais hostis do planeta.

Para sobreviver, eles dependem do profundo conhecimento ancestral sobre a floresta, enquanto encaram a fome, os perigos da natureza e o medo constante.

Paralelamente, o documentário explora a missão de resgate montada pelo Exército Colombiano, em colaboração com voluntários indígenas e familiares das crianças, que nunca desistiram de encontrá-las. A operação, que se estendeu por mais de 40 dias, foi marcada por obstáculos imprevistos, com a floresta impondo resistência a cada etapa.

Com uma abordagem emocionante e visualmente impactante, o filme revela a força do espírito humano e destaca a conexão entre as crianças e o ambiente que tanto desafia quanto sustenta sua luta pela sobrevivência. As Crianças Perdidas promete ser uma obra poderosa sobre esperança e determinação em meio à adversidade.





O documentário As Crianças Perdidas já está na Netflix.

www.netflix.com Vale a pena assistir.