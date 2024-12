Prefeitura de Curitiba oferece mais 2.400 vagas para castração gratuita de cães e gatos agora em novembro

Os moradores dos bairros das regionais Cajuru, Boqueirão, Boa Vista, CIC, Portão, Pinheirinho e Santa Felicidade podem castrar seus cães e gatos gratuitamente nos mutirões de castração que a Prefeitura de Curitiba realiza agora em novembro.

Serão oferecidas 2.400 vagas para as cirurgias, e os agendamentos já estão abertos no site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos. Podem participar dos mutirões protetores independentes cadastrados na Rede de Proteção Animal, ONGs e tutores com animais entre 5 meses e 8 anos de idade.

O primeiro mutirão acontecerá de 13 a 17 de novembro no Parque Olímpico do Cajuru (Rua Antônio Moreira Lopes, 380, Cajuru), com 300 vagas para cães e gatos.

Entre os dias 15 e 17 de novembro, o mutirão será realizado na Associação Esportiva Renovicente (Rua Fernando de Noronha, 2.246, Santa Cândida), oferecendo 700 vagas.

No Parque dos Tropeiros, o mutirão será de 18 a 23 de novembro, com 1.200 vagas para castração. O parque está localizado na Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 8.444, CIC.

Por fim, nos dias 20 a 22 de novembro, ocorrerá o mutirão no Clube União São Carlos (Rua Domingos Agabito Budel, 733, Butiatuvinha), com 200 vagas disponíveis.

“A castração traz benefícios como a prevenção de doenças e tumores, além de reduzir o abandono e a quantidade de animais nas ruas”, explica Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Desde 2017, mais de 149,5 mil cães e gatos já foram beneficiados pelo Programa Municipal de Castração da Prefeitura.

Além disso, todos os animais atendidos pelo programa recebem um microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado aos dados do responsável. Caso o tutor não possa comparecer no dia da cirurgia, o site da Rede de Proteção Animal permite indicar um acompanhante, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Animais sob os cuidados de protetores têm seus dados vinculados a quem os leva para castração, até que sejam adotados e a transferência de responsabilidade seja formalizada.

Serviço - Mutirões de Castração em Novembro