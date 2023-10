“Vídeo chocante revela cliente enfrentando situação perigosa no Boqueirão, Curitiba”

Cliente registra momento de alagamento no Boqueirão em Curitiba

Um vídeo que circula pela Internet mostra um cliente registrando o momento de um alagamento no bairro Boqueirão, em Curitiba. O vídeo, compartilhado pelo perfil Plantão 190 no Twitter, mostra a situação caótica causada pelas fortes chuvas na região.

As imagens mostram ruas completamente alagadas, carros sendo arrastados pela correnteza e moradores tentando se proteger da água. A situação é preocupante e evidencia a falta de infraestrutura adequada para lidar com as chuvas intensas na cidade.

É importante ressaltar a importância de um sistema de drenagem eficiente e de medidas preventivas para evitar alagamentos como esse. A população precisa contar com ações do poder público para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Fonte: www.plural.jor.br