TROPEÇO FORA DE CASA COM GOSTO AMARGO

O Paraná Clube empatou em 2 x 2 com o PSTC, nesse domingo (dia 14) à tarde, em Alvorada do Sul, pela 3ª rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

O Paraná Clube estava ganhando o jogo por dois gols de diferença e com um jogador a mais, porém a equipe do interior igualou o placar.

Liliu e Romarinho abriram dois gols de vantagem para o Tricolor, Mas Nathan e Alan Ferreira, com um gol contra, empataram.

Liliu, é artilheiro da divisão de acesso do Paranaense. com quatro gols em três jogos.

Com o resultado, o time da capital ficou em 3º lugar, com 5 pontos, empatado com o Andraus, de Campo Largo. A equipe do Interior tem 7 pontos e divide a liderança com o Patriotas, de Curitiba.

Próximo jogo do Paraná será no domingo (21), às 11h, diante do Grêmio Maringá, na Vila Capanema.

Ficha técnica

Segunda Divisão – Paranaense 2023

3ª rodada

PSTC x Paraná Clube

PSTC: Mateus Raffler; Léo Couto, Leonardo Cruz, Léo Assunção e Dudu; André, Adrian (Mateus Ribeiro), Vanderlei e Gabriel Justino (Murilo); Welbber (Gilberto) e Nathan (Kevin). Técnico: Reginaldo Vital.

Paraná Clube: Felipe; Luis Roberto, Alan Ferreira, Luis Eduardo (Julio Vaz) e Thauã; Geovane, Guilherme Pitbull (Luan Karim), João Gabriel e Anderson Tanque (Adílio); Romarinho (Diogo Carlos) e Liliu (Lucas Gadelha). Técnico: Marcão.

Local: Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul.

Data: 14/5/2023.

Horário: 15h30.

Árbitro: André Felipe Olivério.

Assistentes: Paulo Gustavo Rivelini e Wesley Raphael Mance Malinoscky.

Gols: Liliu (P), aos 25, e Romarinho (P), aos 46 do 1º tempo; Nathan (PSTC), aos 20, e Alan Ferreira (P, contra) 38/2º tempo.

Amarelos: Romarinho, Alan Ferreira, Diogo Carlos, Thauã e Gadelha (P).

Vermelho: André (PSTC), aos 41/1° tempo.