Regional Pinheirinho arrecada mil peças de roupas para a FAS; veja como doar

Mais de mil peças de roupas foram doadas nesta segunda-feira (12/6) pela Administração Regional Pinheirinho para a Fundação de Ação Social (FAS). O material foi arrecadado pelos alunos que integram os projetos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

A arrecadação ficou concentrada na Rua da Cidadania do Pinheirinho e no Centro de Esportes e Lazer (CEL) da Praça Zumbi dos Palmares. Foram doadas calças, camisas e camisetas, um total 1.014 peças. As roupas foram repassadas na tarde desta segunda-feira (12/6) pelos coordenadores da Smelj Rodrigo França e César Augusto Santos à administração regional e ao núcleo da FAS.

O material será encaminhado ao Disque Solidariedade, responsável pela coordenação da Campanha do Agasalho 2023 – Doou Esquentou.

Cobertores e roupas de cama

De acordo com a supervisora do núcleo da FAS da Regional Pinheirinho, Karlin Lessmann, o gesto demonstra a importância da ação intersetorial entre as secretarias. A arrecadação continua até 15 de setembro.

“Queremos reforçar o pedido para quem dispuser de roupas de cama, toalhas e cobertores. Existe uma necessidade muito grande por estas peças e as doações serão muito bem-vindas”, disse Karlin.

O administrador regional, Reinaldo Boaron, fez uma alerta para a comunidade do Pinheirinho de que existem vários pontos de arrecadação na região.

“Entre os nossos parceiros estão os supermercados, como Superdia, Condor e Assaí. O importante é que cada um dê uma olhada em seu armário. Roupas que não são usadas há mais de um ano podem ser úteis para os necessitados”, citou.

As peças doadas serão distribuídas pela FAS a pessoas em situação de rua, atendidas nas unidades da rede socioassistencial, e também a famílias em vulnerabilidade acompanhadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Doou Esquentou

A campanha Doou Esquentou tem como objetivo incentivar a população a doar agasalhos, principalmente roupas e calçados masculinos, além de cobertores e toalhas de banho. A expectativa é superar as doações registradas em 2022, quando a FAS contabilizou 110 mil peças de roupas, calçados e cobertores.

Atualmente, a Campanha do Agasalho possui 19 parceiros externos e conta com 129 pontos de arrecadação de doações, incluindo órgãos da administração municipal.