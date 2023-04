ExpoApras acontece neste mês de Abril

Em 2023, a ExpoApras – tradicional Feira e Convenção Paranaense de Supermercados – chega a sua 40ª edição. O evento, que acontece de 18 a 20 de abril, é considerado um dos maiores e mais renomados do segmento supermercadista brasileiro e reúne mais de 300 marcas expositoras com os principais lançamentos, tecnologias, serviços e soluções para o varejo. Entre os expositores confirmados estão grandes nomes da indústria, como a AMBEV, Coca-Cola, Nestlé, Seara, Friboi, Frimesa, Marquespan, Cooperativa Lar, entre outras diversas empresas.

A edição de 2022 registrou um crescimento de 50% em relação ao ano anterior e, para 2023, a expectativa é crescer mais 20%.

A ExpoApras é voltada para varejistas, indústrias, fornecedores e profissionais do segmento. Como o congresso aborda uma vasta seleção de temas, o evento reúne profissionais de diversos departamentos das empresas, como o Comercial, Marketing, Recursos Humanos, Administrativo, Financeiro, entre outros.

Mais de 30 ônibus e vans virão de todas as regiões do Paraná em caravanas que trarão mais de 1.500 participantes, entre líderes e equipes que aproveitam para trocar conhecimento, fomentar o networking, criar oportunidades de relacionamento e ampliar seus conhecimentos nas palestras, workshops e visitas técnicas em supermercados de Curitiba.

Entre os diferenciais da ExpoApras estão os conteúdos oferecidos nas 20 palestras, fóruns e painéis realizados no congresso. As palestras magnas do evento serão proferidas por palestrantes de renome, como Ricardo Amorim, Romeo Busarello, Arthur Igreja e Marcos Piangers.

Novo nome

O evento se chamava Mercosuper e, agora, passa a se chamar ExpoApras, uma estratégia para reforçar o nome da instituição e que vem acompanhada de uma identidade visual mais moderna e com significados que remetem ao conceito do evento de oferecer conteúdo, relacionamentos e bons negócios.

Como o nome Mercosuper havia sido escolhido há muitos anos para aproveitar a imagem e a força do Mercosul, a diretoria da Apras preferiu iniciar este novo ciclo dos 40 anos com uma nomenclatura que trouxesse mais engajamento para o setor supermercadista. “Pensando em modernizar ainda mais a nossa feira e adotar uma identidade visual que carregue a essência do evento, decidimos inovar com um nome que aproveitasse a força da nossa instituição”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

A logomarca da feira ganhou um ar mais moderno e com elementos que remetem o networking, a troca de experiências, os negócios e a conexão entre toda a cadeia alimentar – entre fornecedores, varejistas, colaboradores e consumidores.

Dados do setor

O setor supermercadista paranaense recebe por dia 2,7 milhões de clientes em quase 5 mil lojas, gera aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos e registrou faturamento de R$ 60 bilhões em 2021 – 9,9% do faturamento do segmento no Brasil.

Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135