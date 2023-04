Athletico empata na estreia da Libertadores

Athletico empatou sem gols com o Alianza Lima na estreia da Libertadores na noite de ontem.

Em um jogo bastante truncado o resultado não poderia ser outro. Bem estruturada a equipe Rubro-Negra teve as melhores oportunidades de gols, mas desperdiçou.

E, em seu melhor momento, Thiago Heleno foi expulso. Com um jogador a mais a equipe peruana pressionou, mas sem perigo ao arqueiro rubro-negro.

Agora as duas equipes ficam com seu primeiro ponto nessa rodada de abertura no grupo G da Libertadores.

De volta pra casa, o Athletico joga no próximo domingo, seu segundo jogo da final do Campeonato Paranaense, contra o Cascavel. A partida acontece na Arena da Baixada, às 17 horas. No jogo de ida, o rubro-negro venceu por 2 a 1.

Pela Libertadores, o próximo jogo do Athletico-PR será contra o Atlético-MG, no dia 18, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA 0 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Data: 4 de abril de 2023, terça-feira

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Carlos Ortega

Assistentes: Wilmar Navarro e Alexander Guzman

VAR: John Perdomo

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Fernandinho, Cuello, Thiago Heleno e Pablo (Athletico-PR); J. Castillo, Sabbag, Andrade E Valenzuela (Alianza Lima)

Cartão vermelho: Thiago Heleno

ALIANZA LIMA: Campos; Chávez (Montoya), Zambrano, García e Lagos; Jesús Castillo (Valenzuela), Ballón, Costa (Zanelatto), Cueva (Andrés Andrade) e Reyna; Sabbag (Barcos)

Técnico: Guillermo Salas

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo (Matheus Felipe), Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans (Alex Santana); Canobbio (Rômulo), Cuello (Willian) e Vitor Roque.

Técnico: Paulo Turra