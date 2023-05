CORITIBA PERDE NOVAMENTE E CAI PARA LANTERNA

Reportagem: Fernando Plantes

De virada, o Coxa perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste sábado (20), no Couto Pereira, pela 7ª rodada, e caiu para a lanterna do Brasileirão. O Coxa segue sem vencer na competição.

A torcida alvi-verde não comemora uma vitória desde o dia 23 de Fevereiro, quando triunfou diante da equipe do Humaitá do Acre pela Copa do Brasil.

O Coritiba iniciou melhor o jogo e abriu o placar com Robson, cobrando pênalti. Mas o Galo conseguiu o empate em uma cobrança de falta fechada, que Chancellor desviou contra o próprio gol.

A situação complicou com a expulsão de Zé Roberto, no início do segundo tempo, após o atacante receber o segundo cartão amarelo. O Coxa se fechou, explorou os contra-ataques e até acertou uma bola na trave. Mas no fim do jogo, o lateral Marcos Vinícius cometeu um pênalti infantil em Eduardo Vargas. Hulk cobrou forte e decretou a derrota alvi-verde.

Quando o arbitro apitou o final do jogo, torcedores da organizada Império Alviverde tentaram invadir o gramado para agredir os jogadores no primeiro anel da arquibancada.

A PM interveio com bombas de efeito moral e gás de pimenta, que foram lançadas também no segundo anel das arquibancadas do estádio. O pelotão de choque também foi acionado. Houve confronto físico entre policiais e torcedores nas arquibancadas do estádio. As brigas seguiram do lado de fora do Couto Pereira.

Na próxima rodada, o Coritiba encara o Cuiabá, sábado (27), na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG, pela Libertadores recebe o Athletico, em casa, na terça-feira (23).

FICHA TÉCNICA

Brasileirão

7ª rodada

20/05/2023

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba.

Público: 18.275 (20.047 total).

Renda: R$ 487.320,00

Coritiba 1 x 2 Atlético-MG

Coritiba:

Luan Polli; Henrique, Bruno Viana e Chancellor (Boschilia); Natanael (Marcos Vinícius), Liziero (Junior Urso), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (William Pottker) e Jamerson; Robson (Kaio César) e Zé Roberto.

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Atlético-MG:

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Dodô (Rubens); Igor Gomes (Battaglia), Edenílson (Cadu), Patrick (Zaracho) e Hyoran (Pavon); Vargas e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Robson, aos 12’/1ºT, Chancellor (contra), aos 36’/1ºT e Hulk, aos 45’/2ºT.

Cartões amarelos: Natanael, Robson, Zé Roberto e Liziero (CFC); Patrick, Hyoran, Mauricio Lemos e Igor Gomes (CAM).

Cartão vermelho: Zé Roberto (CFC), aos 9’/2ºT, e Mauricio Lemos, aos 43’/2T.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).