CORITIBA CONQUISTA MAIS PONTO E CONTINUA A BRIGA PRA SAIR DA ZR

Reportagem: Rodrigo Monteiro





O Coritiba foi ao Mato Grosso enfrentar o Cuiabá pela 8° rodada do Brasileirão 2023 e conseguiu arrancar um empate.

O Cuiabá abriu o placar no primeiro tempo com Fernando Sobral, já o Coritiba empatou na segunda etapa com Robson.

Com o empate o Coxa segue na lanterna da competição com 3 pontos apenas.

O próximo jogo do Coritiba será contra o Palmeiras também fora de casa no próximo final de semana.





FICHA TÉCNICA





CUIABÁ 1 X 1 CORITIBA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 26 de maio de 2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)





Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daiane Muniz (SP)





Cartões amarelos: Alan Empereur, PK e Raniele (Cuiabá); Gabrel, Bruno Vianna, Kuscevic, Wesley e Matheus Bianqui (Coritiba)

Gols: Fernando Sobral, aos 2? do 1T (Cuiabá); Robson, aos 3? do 2T (Coritiba)





CUIABÁ:

Walter; Matheusinho, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Ronald (Cappelini), Raniele (Ricardo Cerqueira) e Fernando Sobral; Deyverson, Wellington Silva (Iury Castilho) e Jonathan Cafu (Quagliata).

Técnico: António Oliveira.





CORITIBA:

Gabriel; Natanael, Henrique, Bruno Viana, Kuscevic e Jamerson (Victor Luis); Bruno Gomes, Liziero (Matheus Bianqui) e Boschilia (Júnior Urso); Kaio César (Wesley (Ruan assis)) e Robson.

Técnico: Antônio Carlos Zago.