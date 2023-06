Banco de Alimentos recebe Prêmio Aster 2023 

Entregue durante formatura de turma, o prêmio da Esic Business & Marketing School, instituição espanhola com unidade em Curitiba é entregue por ações de responsabilidade social neste trabalho que arrecada alimentos com a participação do Sindicato dos Permissionários da Ceasa (Sindaruc). Em 2022 o Banco de Alimentos arrecadou, processou e distribuiu 4,86 mil toneladas de hortigranjeiros para 330 entidades assistenciais em todo o Estado.

Pela iniciativa o Banco de Alimentos foi condecorado com o Prêmio Aster 2023 na categoria Responsabilidade Social, promovido pela Esic Business & Marketing School, instituição espanhola com unidade em Curitiba. O evento aconteceu na Ópera de Arame, juntamente com a formatura de jovens nos cursos de Administração, Tecnologia em Gestão Comercial e Negócios Internacionais.

Vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) em nome da Ceasa o secretário Norberto Ortigara apresentou o programa Banco de Alimentos Comida Boa ao público que ocupou a maior parte do teatro. O projeto é desenvolvido em parceria com agricultores que colocam produtos nas cinco centrais de abastecimento do Estado e com o Sindicato dos Permissionários da Ceasa (Sindaruc).

“Produzir alimentos é o verdadeiro negócio do Paraná e do Brasil, aquele que confere pegada competitiva no mundo, mas no campo nem tudo sai perfeito, uma fruta ou um legume nasce torto ou amassa quando vai para o atacado ou varejo, sendo rejeitado pelo consumidor”, disse.

“Mas é comida, e numa iniciativa sensata, inteligente e correta, todos os dias recolhemos isso e, ou entregamos diretamente a instituições que cuidam de pessoas vulneráveis ou fazemos um processamento mínimo, embalando a vácuo ou transformando em compotas, doces, geleias que demoram um pouco mais na prateleira e atendem os mais vulneráveis”, acrescentou.

Para o presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz, a conquista do prêmio representa o reconhecimento da sociedade em relação a um bom projeto. “Isso é extremamente importante, fortalece o programa”, salientou.

Segundo o presidente do Sindaruc Paulo Salesbram “em 2022 foram entregues 4,86 mil toneladas de hortigranjeiros para 330 entidades assistenciais em todo o Estado. Naquele ano o Banco de Alimentos do Paraná atendeu 1,5 milhão de pessoas”.