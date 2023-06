Athletico vence e se classifica para próxima fase da Libertadores 2023

Reportagem: Rodrigo Monteiro – Direto Arena da Baixada

O Athletico-PR recebeu o Libertad-PAR, pela quinta rodada do Grupo G da Libertadores e venceu por 1 a 0 e garantiu sua classificação com uma rodada de antecedência para as oitavas da libertadores, com 10 pontos é o líder do grupo G e tem seu último jogo contra o Alianza Lima-PER no dia 27 de junho as 19 horas na Arena da baixada, se vencer segue em 1° colocado e terá vantagens de jogar a segunda partida em casa na próxima fase.

O Furacão no primeiro tempo estava perdido em campo, muitos erros de passes e bolas perdidas por desatenção, só chegou a finalizar o primeiro arremate a gol aos 30 minutos de jogo, já o Libertad-PAR teve boas finalizações e chegadas com perigo ao gol do Athletico.

No segundo tempo o técnico Paulo Turra fez alterações na equipe e o time melhorou de rendimento, Christian entrou no decorrer da etapa complementar e já na primeira bola que recebeu marcou o gol da vitória do Furacão, no final do jogo o Libertad-PAR chegou a marcar o gol de empate porém foi anulado devido toque de mão na jogada.

O Athletico agora volta a campo pelo Brasileirão e encara o América Mineiro, no domingo, às 11 horas, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 LIBERTAD-PAR