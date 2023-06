ATHLETICO SE CLASSIFICA NA COPA DO BRASIL GRAÇAS A SÃO BENTO DA BAIXADA

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O jogo entre Botafogo x Athletico terminou com o placar de 1×0 para a equipe carioca gol de Tiquinho Soares aos 16 minutos do primeiro tempo, a equipe do Botafogo dominou os 90 minutos da partida sempre procurando fazer o segundo gol para liquidar a fatura e seguir para próxima fase, porém o técnico do Furacão ativou o modo copeiro e montou a equipe para jogar se defendendo e conseguiu segurar o placar mínimo durante o tempo regulamentar, com isso levou a disputa para as penalidades máximas.

O Athletico em disputa de pênaltis não perde desde 2018 o que aumentou a pressão em cima do adversário, pressão essa que funcionou, pois, Tiquinho Soares e Tchê Tchê pararam nas defesas do goleiro Bento (São Bento como é chamado pelos torcedores do Furacão) o Athletico acertou todas suas cobranças e venceu nos pênaltis por 4×2 passando para próxima fase da copa do Brasil e faturando mais R$4,3 milhões como premiação pelo feito atingido.

O próximo jogo do Furacão na copa do Brasil ainda não tem data e adversário definido, a CBF vai realizar um sorteio com as equipes classificadas para saber quem jogara contra quem.

Já pelo Brasileirão 2023 o Athletico joga sábado 03/06 as 18:30 na arena da Baixada contra o mesmo Botafogo que é líder do campeonato.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 (2) X 0 (4) ATHLETICO-PR

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Luis Henrique).

Técnico: Luís Castro.

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Terans), Erick e Christian (Alex Santana); Canobbio (Vitor Bueno), Vitor Roque e Cuello (Thiago Andrade).

Técnico: Paulo Turra.

GOL – Tiquinho Soares, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Hugo e Víctor Cuesta (Botafogo) e Erick, Fernando e Pedro Henrique (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 1.879.065,00

PÚBLICO – 37.682 total

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).