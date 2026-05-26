No Pinheirinho a AMAS é prova de um “milagre diário” que acolhe

Com fé, profissionalismo, voluntariado e parcerias, a organização Menonita transforma cuidado em proteção, dignidade e futuro para crianças e famílias em sete municípios

Há trabalhos sociais que ajudam. Há trabalhos sociais que acolhem. E há aqueles que, pela dimensão e pela qualidade do serviço prestado, tornam-se parte viva da história de uma comunidade. A AMAS — Associação Menonita de Assistência Social — é um desses casos.

Nascida em 1970, em Palmeira, a organização começou quando o pastor Waldyr Golfetto abriu as portas da própria casa para acolher três crianças de um bairro carente, oferecendo a elas um lugar seguro durante o dia. A comunidade ajudava com alimentos e presença. Em pouco tempo, eram sete crianças. Depois, quinze. O pátio da casa pastoral se transformava em espaço de proteção, afeto e dignidade.

Mais de cinco décadas depois, a missão permanece a mesma: proteger crianças da vulnerabilidade, das ruas, do abandono, das telas em excesso e de ambientes inseguros, oferecendo acolhimento, formação, alimentação, convivência e referência humana.

Hoje, a AMAS atende cerca de1.800 crianças e adolescentesem sete municípios do Paraná: Curitiba, Palmeira, Porto Amazonas, Lapa, Teixeira Soares, Imbituva e Rebouças. Em Curitiba, são três unidades. A maior delas, no Pinheirinho, comandada pela professora Mayara Camargo, tem capacidade para cerca de 350 crianças e conta com uma estrutura ampla, organizada e construída com qualidade.

O lema da instituição, “Servir com o amor de Cristo”, aparece na prática diária: na cozinha, na limpeza, na gestão, nas atividades e no cuidado com cada criança. Como lembra o pastor Fridbert August, superintendente da entidade, manter uma estrutura desse porte exige recursos permanentes, parcerias e uma verdadeira corrente comunitária.

Por isso, a AMAS depende do apoio de voluntários, igrejas, empresas, poder público, famílias e doadores. Há várias formas de contribuir: mutirões, doações de produtos, loja solidária, cupons fiscais, cestas básicas, destinação de parte do Imposto de Renda, doações pela conta da Copel e apadrinhamento de crianças e adolescentes.

Durante a reportagem da Gazeta do Bairro, foi possível ver crianças brincando e circulando em espaços amplos, bem cuidados e seguros, acompanhadas por profissionais atentos e preparados. A cena revela mais do que acolhimento: mostra um trabalho sério, profissional e feito por quem acredita no que faz.

A história que começou com três crianças no pátio de uma casa pastoral alcança hoje milhares de vidas, famílias e comunidades inteiras. Em tempos de individualismo, a AMAS mostra que, quando a comunidade se une, o impossível pode acontecer todos os dias.



Conheça mais

Osmenonitassão umgrupo religioso cristão, não exatamente “uma igreja única” nem apenas “uma entidade”.

Eles fazem parte da tradiçãoanabatista, surgida na Europa no século XVI, ligada à Reforma Protestante. O nome vem deMenno Simons, um líder religioso holandês que ajudou a organizar e orientar esse movimento.

Na prática, podemos dizer assim:

Menonitas são uma comunidade cristã organizada em igrejas, associações e instituições, com forte identidade religiosa, cultural e comunitária.





Apoiar a AMAS é participar desse milagre diário: transformar solidariedade em proteção, fé em ação e cuidado em futuro.