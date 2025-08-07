Izzy Mais
Conth Contabilidade
Podcast “Famílias Extraordinárias” destaca histórias reais que emocionam e inspiram

Apresentado por Ton Kohler e Rodrigo Schvabe, o podcast é referência em conversas autênticas sobre vínculos familiares, paternidade, maternidade e superação.

Podcast “Famílias Extraordinárias” destaca histórias reais que emocionam e inspiram

Em um cenário saturado de conteúdos efêmeros, o podcast Famílias Extraordinárias tem se destacado por sua proposta simples e poderosa: dar voz a histórias reais de famílias que vivem, sentem, erram e recomeçam — como qualquer uma de nós.


Criado em 2025 porTon KohlereRodrigo Schvabe, o podcast rapidamente conquistou um público fiel, atraído por conversas profundas, emocionantes e, acima de tudo, verdadeiras. A cada episódio, os apresentadores recebem convidados que compartilham suas experiências sobre temas como adoção, luto, fé, infância, relações familiares e os desafios da parentalidade no mundo moderno.


“A ideia sempre foi mostrar que por trás de cada rotina existe uma história extraordinária”, explica Rodrigo. “Não buscamos perfeição. Buscamos conexão.”


Publicado no YouTube e nas principais plataformas de áudio, o podcast já contou com a participação de psicólogos, educadores, casais, mães solo, pais atípicos e famílias de diversas formações e crenças. Cada episódio mergulha em temas que tocam fundo — como a reconstrução após uma perda, o impacto da presença paterna, ou o processo emocional da adoção.


Além do formato longo, o projeto também se destaca nas redes sociais com cortes curtos e impactantes, que viralizam por sua carga emocional e espontaneidade. Trechos como “a adolescência precisa de presença” ou “a cura começou quando eu me permiti sentir” já somam milhares de visualizações e compartilhamentos.


“Famílias Extraordinárias não é sobre especialistas ensinando o que é certo. É sobre gente comum compartilhando o que é real”, define Ton Kohler.


Com uma estética minimalista, trilha sensível e produção cuidadosa, o podcast segue crescendo organicamente, com apoio da comunidade e de marcas alinhadas com seus valores. Atualmente, os apresentadores também atuam como curadores de parcerias e conexões com convidados que ampliam a diversidade e profundidade das histórias.


O projeto já foi destaque em rodas de conversa, eventos sobre parentalidade e fóruns educacionais. Para os próximos meses, o Podcast Famílias Extraordinárias planeja novos formatos e episódios especiais ao vivo.


📍 Onde ouvir:


O podcast está disponível noYouTube,Spotify,Deezer,Apple Podcastse outras plataformas de áudio. Também pode ser acompanhado no Instagram: @familiasextraordinariaspodcast

Spotify:Famílias Extraordinárias Podcast no Spotify

Youtube:Famílias Extraordinárias Podcast Youtube

TikTok:Famílias Extraordinárias Podcast TikTok


📬 Contato para parcerias e imprensa:


contato@familiasextraordinarias.com



