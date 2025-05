Filtro de barro brasileiro é o mais eficiente do mundo

O tradicional filtro de barro, um elemento comum em muitos lares brasileiros, ganhou reconhecimento internacional como o sistema de purificação de água mais eficiente do mundo.

Estudos científicos destacam sua impressionante capacidade de eliminar até 95% de metais pesados, como o chumbo, e 99% de parasitas como o Cryptosporidium, causador de doenças intestinais graves.

Esse alto índice de eficácia é atribuído ao seu sistema de filtração por gravidade, que utiliza velas de cerâmica porosa para reter impurezas, tudo sem a necessidade de energia elétrica.

Além de sua eficiência na purificação, o filtro de barro é capaz de manter a água naturalmente fresca, diminuindo sua temperatura em até 5°C.

Esse efeito ocorre devido à porosidade do barro, que facilita uma leve evaporação, tornando o filtro ideal para regiões com clima quente ou em locais onde o acesso a refrigeração é limitado.

Sua simplicidade, combinada ao baixo custo de manutenção, torna o filtro de barro uma solução sustentável e acessível para inúmeras famílias no Brasil.

A origem do filtro de barro no país remonta ao início do século XX, com influência de imigrantes italianos e portugueses que trouxeram para o Brasil técnicas tradicionais de cerâmica.