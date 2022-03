Responsável por quase 10% do faturamento supermercadista brasileiro, o Paraná realiza nos dias 5, 6 e 7 de abril uma das maiores feiras do segmento do país, a Mercosuper – 39ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados. Entre as novidades deste ano, está a incorporação de novos espaços segmentados: Espaço Paraná Cooperativo, Espaço Ceasa e Espaço Orgânico.

Segundo o presidente da Apras (Associação Paranaense de Supermercados), Carlos Beal, a feira será 50% maior do que a última edição e esses novos espaços têm como objetivo mostrar a força desses setores e promover a aproximação deles com o varejo do estado. “Tanto o setor supermercadista quanto esses segmentos representam a força da economia do Paraná e a Apras os enxerga como verdadeiros parceiros nesta missão de entregar os melhores produtos e serviços ao consumidor”.

Espaço Paraná Cooperativo – Em uma área de 2.600m², o Espaço Paraná Cooperativo terá os estandes de cooperativas que atuam no varejo, além de um estande institucional do Sistema Ocepar, que terá a presença de pequenas cooperativas como a Cofamel e a Coavipar. Eles também farão a divulgação do movimento SomosCoop, uma ação nacional coordenada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) com o objetivo de divulgar o cooperativismo.

As 216 cooperativas do Paraná agregam 2,7 milhões de cooperados e geram 127,7 mil empregos diretos. Elas respondem por 64% do PIB agropecuário do PR, possuem 120 plantas agroindustriais, atendem o mercado interno e exportam para mais de 150 países. As cooperativas têm uma presença forte em seus sete ramos – agropecuário, crédito, saúde, transporte, infraestrutura, consumo e produção de bens e serviços.

Segundo o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, atualmente, mais de 50% da produção recebida pelas cooperativas é industrializada, resultando num portfólio diversificado de produtos alimentícios que se destacam pela qualidade, praticidade e garantia de origem. “A Mercosuper é uma vitrine de produtos destinados ao varejo e devido à forte atuação das cooperativas nesse segmento, a feira é muito importante para divulgarmos produtos, contatar clientes, concretizar negócios e promover a imagem do cooperativismo”.

Espaço Orgânico

Com o objetivo de fortalecer os produtos orgânicos no varejo paranaense, a Mercosuper terá um espaço de 120m² com 10 empresas do segmento.

Em 2021, o mercado de orgânicos fechou em torno de R$6,2 bilhões, registrando um crescimento entre 10 e 15%. Já em 2020, com a busca pela saudabilidade em função da pandemia, o crescimento foi de 30%. Porém, apesar desse aumento expressivo, ainda há muito espaço para o mercado de orgânicos crescer. No mundo, este setor movimenta cerca de US$145 bilhões, quase a metade pelos Estados Unidos, depois Alemanha e França, e o Brasil não chega a 1% disso. O Paraná e o Rio Grande do Sul são os estados brasileiros campeões no número de produtores orgânicos, representando 30% de todo o país.

“É muito importante para a Organis participar e apoiar a Mercosuper, que vem abraçando este movimento dos orgânicos, enxergando a relevância deste setor e o espaço que ele cada vez mais ocupa nas gôndolas e na mente do consumidor”, afirma o Diretor Executivo da Organis (Associação de Promoção dos Orgânicos), Cobi Cruz.

Espaço Ceasa

A Ceasa do Paraná também terá um espaço especial na feira, em uma área de 200m² para estreitar os relacionamentos com os supermercadistas paranaenses. Hoje, 85% do FLV (frutas, verduras e legumes) comercializados ou consumidos no Paraná passam por alguma central de abastecimento da Ceasa e, segundo o diretor-presidente da Central, Éder Eduardo Bublitz, mais do que números, esta participação na Mercosuper visa aproximar ainda mais a Ceasa dos supermercadistas. “O nosso objetivo é melhorar a vida do supermercado e mostrar nossa cara no maior evento do Paraná”.

Sobre o setor supermercadista

O setor supermercadista brasileiro faturou R$554 bilhões em 2020, o que representa 7,5% do PIB, e gerando 3 milhões de empregos diretos e indiretos. No Paraná, os supermercados recebem anualmente 600 milhões de clientes em 4.800 lojas, gera 240.000 empregos diretos e indiretos e fatura R$ 53 bilhões em 2020, 9,9% do faturamento do setor no Brasil.

Serviço

Quando: 5, 6 e 7 de abril

Onde: Expotrade Convention Center, em Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454)

Mais informações: www.apras.org.br/mercosuper