Um dos maiores eventos supermercadistas do país, a Mercosuper voltou ao formato presencial. A 39ª edição da Feira e Convenção Paranaense de Supermercados reuniu autoridades, expositores da indústria, do atacado e, também, visitantes supermercadistas no Expotrade Convention Center, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, também compareceu na abertura do evento. “O desempenho dos setores atacadista, varejista e de supermercados estão entre os principais responsáveis pela abertura de novos postos de trabalho no estado. Além de gerar um grande número de empregos diretos e indiretos, os supermercados também fomentam a indústria, principalmente os produtos da agroindústria, área em que o Paraná tem bastante destaque”, enfatizou em seu discurso.

Mais de 300 marcas expositoras apresentam seus lançamentos, serviços e soluções aos visitantes, além do Espaço Paraná Cooperativo, Espaço Ceasa (em parceria com o Sindaruc) e o Espaço Orgânico. Um dos estandes foi o do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR em parceria com os sindicatos empresariais do comércio filiados (Sinca Pr, Sindimercados e Sirecom), Sebrae/PR e Sistema Fiep.

“Depois de dois anos nos cuidando, a Mercosuper está de volta. Estamos felizes, pois o varejo é contato, presença, carinho e coração. Os multicanais vieram para ficar, mas nada substitui o relacionamento olho no olho. O nosso setor junto com a indústria, os atacados e o cooperativismo tiveram um papel fundamental nesses dois anos, pois em nenhum momento tivemos desabastecimento no país. Isso mostra a nossa essencialidade”, reforçou o presidente da Apras, Carlos Beal.