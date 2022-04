Em mais uma iniciativa comunitária da Central de Abastecimento do Paraná, em prol segurança e fiscalização no combate a violência na Central e nas comunidades vizinhas foi conseguida a doação de um drone para a Polícia Militar do Paraná. Esta foi mais uma iniciativa do presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz e de seus diretores, Paulo Ricardo da Nova, João Luiz Buso, Gerson Luiz Ferreira de Souza e Antonio Lunardelli, contanto com o apoio dos empresários através de seu sindicato, o Sindaruc.O presidente Paulo Salesbram entregou na última segunda-feira, dia 28, ao comando do 13ª Cia. da Polícia Militar, Tenente-Coronell Darany Luiz Alves de Oliveira, um moderno e potente drone para auxiliar a corporação em seu trabalho de segurança para a região sul de Curitiba. Ao lado dos colegas de comando, recebeu e agradeceu, lembrando da importância de modernizar e equipar a corporação para viabilizar sempre um melhor atendimento.

Acompanhado de toda sua diretoria, o presidente da Ceasa, também se fez presente destacando a maneira exemplar com que a Polícia Militar desempenha seu trabalho na região.