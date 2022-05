Na terça-feira, dia 26, foram anunciados os vencedores do Prêmio Artesão do Ano nas categorias Scrapbook, Costura Criativa, Pintura em Tecido, Pintura Criativa, Reciclagem, EVA, Feltro, Crochê, Amigurumi, entre outros. O evento aconteceu no Hotel Meliá, em São Paulo, e reuniu os melhores do ramo.

Através de uma votação online, foram selecionados os ganhadores. Dani Delinski passou por uma série de votações populares até ficar entre os finalistas, e, por fim, venceu a categoria “Costura Criativa”, consagrando-se como a melhor costureira criativa do Brasil.

A empresária, artesã, escritora e professora não venceu o Prêmio à toa. Há 6 anos, quando ela decidiu largar um emprego fixo e se aventurar no mundo da costura, ela descobriu ter o talento e o dom necessários para lidar com as agulhas e tecidos, o que a fez ser referência neste nicho.

Além disso, a curitibana se dedica também a entregar conteúdos, tanto gratuitos, como pagos, disponíveis em suas plataformas, com o foco em capacitar outras mulheres a conseguirem seu sustento a partir do trabalho manual de costura.

A curitibana falou sobre a vitória: “Foi mágico, ser reconhecida como costureira é algo que nunca imaginei, é como se fosse meu diploma, sabe?”.

“Valorização é o sentimento que enche meu coração hoje, luto pra que sejamos valorizadas e hoje isso se concretiza para que possamos cada vez mais ser reconhecidos por aquilo que escolhemos fazer com tanto amor!”, frisou Dani Delinski, oficialmente a melhor costureira criativa do país.

Quem é Dani Delinski

Dani Delinski é como muitas mulheres brasileiras, cheia de garra, sonhos e ideias. Nascida em Curitiba, Paraná, há 10 anos ela ganhou um presente de sua mãe que mudou a sua vida: uma máquina de costura. Mal sabia ela o que este pequeno objeto causaria em seu futuro.

Trabalhando como instrumentadora cirúrgica com carteira assinada na área de neurocirurgia, Dani estava com a sua vida nos trilhos. Contudo, com a costura, a criatividade aflorava. Ela, então, decidiu abrir seu primeiro ateliê, onde fazia peças como hobby.

A “brincadeira” não durou muito tempo, pois foi transformada em trabalho sério. Um canal no Youtube foi aberto, e Dani começou a falar sobre o que fazia, e a capacitar outras pessoas a fazer o mesmo, através de cursos online.

Dani começou a se dedicar integralmente na costura e a sua família a acompanhou, seu empreendimento se transformou em uma empresa familiar. Uma loja física foi aberta em Curitiba- PR, e não muito tempo depois, uma filial em Recife – PE.

Atualmente, Dani Delinski se dedica integralmente a ensinar conteúdo. Cursos gratuitos e pagos estão disponíveis em suas plataformas, com o foco em capacitar outras mulheres para também conseguirem seu sustento a partir da costura.

Instagram:

@danidelinski e

@lojadanidelinski