Com um investimento de R$ 50 milhões, o novo Condor de Maringá será responsável pela geração de 250 empregos na cidade, entre diretos e indiretos. O empreendimento, que inaugura neste dia 28 de abril, às 8h, amplia a presença da rede no município e aumenta a abrangência de atendimento para uma região que ainda não contava com uma loja do Condor.

Segundo o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, essa será a terceira unidade do Condor na cidade e o projeto foi idealizado para proporcionar uma experiência de compras agradável e alinhada às necessidades dos consumidores locais. “Por meio de pesquisas, identificamos o modelo de loja e mix ideais para o público da região e priorizamos por um empreendimento confortável, com uma linha de produtos diversificada e uma exposição inteligente”.

Dentro do sortimento de mais de 20 mil itens, o destaque fica para uma linha completa de perecíveis, inclusive com a participação de produtos regionais. E para organizar todos esses produtos nas gôndolas, a rede utiliza uma técnica conhecida como Gerenciamento de Categorias (GC), que permitiu que o Condor Maringá Teixeira Mendes proporcione compras mais práticas, intuitivas e resolutivas, já que segue os caminhos da árvore de decisão do consumidor. Uma vez que o percurso da compra flui de acordo com a necessidade e desejo do cliente, o processo se torna mais agradável e tranquilo.

Em uma área total de 18 mil m², sendo 4 mil m² de área de vendas, o GC segmentou algumas categorias para deixar alguns setores com aspecto de loja de departamento, como o setor de produtos saudáveis, por exemplo, que se chama Mundo Saudável e utiliza a comunicação visual para que as pessoas com intolerâncias alimentares, dietas restritivas ou que buscam por saudabilidade encontrem com mais facilidade os produtos que procuram.

O GC também preparou um ambiente diferenciado para o setor de bebidas, denominado de Monte seu Bar, e que reuniu no mesmo local os produtos alcoólicos e ingredientes necessários para a confecção de drinks. O setor também possui uma comunicação visual que conversa com o cliente para levar informações sobre determinadas bebidas, como harmonizações e origens delas.

A comunicação visual também está presente nos demais setores e garante que o cliente encontre o setor desejado logo ao entrar na loja. Para que o ambiente fique leve e confortável, as peças da comunicação seguem uma linha clean e informativa.

O supermercado aumenta o leque de produtos e serviços disponíveis ao consumidor com uma galeria com espaço para diversas lojas de apoio. Entre os estabelecimentos, está um restaurante, sorveteria, Cacau Show, acessórios para celular, brinquedos educativos e produtos naturais.

O projeto arquitetônico, assinado pelo Escritório Lopez & Fiuza, buscou uma harmonização e integração do empreendimento com a arborização do espaço externo. Entre os destaques, está a preservação de uma grande Araucária, árvore rara no centro da cidade, e localizada logo no acesso à loja. Para que os clientes que estiverem na Praça de Alimentação consigam admirar o entorno arborizado, foram utilizadas aberturas, que formam uma espécie de vitrine e integram o ambiente interno com o externo.

Já para deixar o local mais aconchegante e confortável, o supermercado possui ar-condicionado e um conforto térmico e acústico. A comodidade também está presente em outros detalhes, como nos 18 checkouts para atendimento e no estacionamento coberto com capacidade para 3 mil vagas rotativas diárias.

Sustentabilidade

O novo Condor Maringá Teixeira Mendes utiliza o Propano nos equipamentos refrigerados, um gás 100% natural, inofensivo à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential). A tecnologia, desenvolvida pela Eletrofrio Refrigeração LTDA, carrega a chancela da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Outro ponto que preserva os recursos naturais é a instalação do sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

Serviço

O Condor Maringá Teixeira Mendes está localizado na Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 850, Zona 5, Maringá-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 8h às 22h e domingos e feriados das 8h às 20h.

Sobre o Grupo Zonta

O Grupo Zonta é o conglomerado de empresas que atua no varejo com as operações do Condor Super Center, além de atuar no setor imobiliário, em postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário. São mais de 14 mil colaboradores no Paraná e Santa Catarina, que garantem o atendimento a mais de 50 milhões de clientes por ano.

A história da rede Condor teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor Pedro Joanir Zonta, na época com 22 anos, adquiriu um pequeno mercado de 110 m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba-PR, e iniciou suas atividades com cinco funcionários. Hoje, a rede possui 56 lojas, entre super e hipermercados, em 20 cidades do Paraná e Santa Catarina, além de um Condor Express, em Curitiba.