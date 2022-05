Após dois anos sem um grande encontro, o Regional do Bairro decidiu realizar uma reunião com as principais lideranças comunitárias do bairro.



A mesma aconteceu neste mês de abril, levando a participação significativa destas lideranças que ali tiveram a oportunidade de receber informações sobre boa parte dos novos projetos, bem como atualizar suas informações sobre as ações da prefeitura municipal na região.



Sem conseguir estar presente, o prefeito Rafael Greca também foi lembrado na oportunidade, com algumas cobranças e também com elogios pelo seu trabalho à frente de Curitiba.



O Secretário de Esportes e Lazer, Carlos Pijak Junior, esteve presente para falar sobre algumas iniciativas de sua pasta e em especial sobre a reabertura das piscinas para um uso mais racional permitindo a utilização por um número maior de pessoas.

O Administrador Regional Fernando Wernek Bonfim, falou sobre o trabalho da Administração onde procura atender a todos com o suporte do Coordenador de Assuntos Comunitários, Romar Oliveira, que coordenou o encontro e falou com muito entusiasmo sobre a ação e importância das lideranças, bem como de seus colegas que labutam para atender as demandas da região num trabalho que exige muito, mas é ao mesmo tempo muito gratificante pela possibilidade de levar tantas melhorias com o apoio da atual estrutura do Município de Curitiba. Estiveram participando também da reunião os Chefes Núcleo: Veridiana, SMEL; Angela, representando Priscila da Educação; Tati Moiano, supervisora da FAS; Supervisor Fábio, da Guarda Municipal; Sevange, do urbanismo; Taty da FAS; Joary da Saúde e os integrantes do Conselheiro Tutelar, Marisa, Jocemar, Rosane e Elenize.