A cerimônia, presidida pelo Coordenador Estadual dos Consegs, Cel. Chehade Elias Geha, contou com a presença das autoridades públicas e membros da comunidade, que prestigiaram o evento e desejaram aos novos conselheiros votos de muito sucesso no trabalho em prol da segurança da comunidade.



Os atuais diretores são membros da comunidade e que desempenham uma atividade voluntária, e nos próximos dois anos, estabelecerão um diálogo direto com as forças de segurança pública, com a administração do município, o poder legislativo e com as instituições que realizam políticas públicas voltadas à segurança da comunidade.



Para o presidente eleito, Roberto José Rodrigues Kuss, o CONSEG desenvolve uma atividade de relevância. “O dever sobre a segurança pública é do estado, mas podemos contribuir com a melhoria desta atividade através da comunidade, adotando uma política de participação cidadã, focada na prevenção e na solução pacífica dos conflitos.”



O CONSEG realiza, reuniões conjuntas para aproximar a comunidade das forças de segurança, apontando os problemas do bairro e que merecem a atenção das autoridades. A agenda de reuniões é informada através dos canais de comunicação do CONSEG nas redes sociais.



Autoridades Presentes:

Ver. Tico Kusma – Presidente da Câmara Municipal de Curitiba

Inv. Roberto – Superintendente do 8º Distrito Policial

Sgt Junior – 3º Cia PM do 13º BPM/PR

Insp. Cláudio – Chefe do NRDT-PN Guarda Municipal

Reinaldo Boaron – Administrador Regional do Pinheirinho



Diretoria Eleita Biênio 2021 – 2023

Roberto José Rodrigues Kuss – Presidente

Lauro Fernandes Junior – Vice Presidente

Vera Lucia dos Santos – 1º Secretário

Daniel Cristiano Rodrigues – 2º Secretário

Vanderléia Maria dos Santos França – 1º Tesoureiro

Marcos de Oliveira – 2º Secretário

Haroldo Schimidt Hort Neto – Conselheiro

Mozart Feld – Conselheiro

Tertulino Lemos Junior – Conselheiro

Alvimar Pereira Fernandes – Conselheiro

Claudio Mariano Cordeiro Filhos – Conselheiro.