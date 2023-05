PARANÁ EMPATA COM GRÊMIO MARINGÁ NA VILA

Reportagem: Admilson Leme

Na manhã deste Domingo o Paraná Clube enfrentou, na Vila Capanema a equipe do Grêmio Maringá pela quarta rodada da divisão de acesso do campeonato Paranaense.

A equipe de Maringá abriu o placar ao 29 minutos da primeira etapa, em uma cobrança de falta cobrada por David Moreira, em um lance que contou com mais uma falha do goleiro Felipe.

Perdendo a partida dentro de seus domínios a equipe tricolor foi pra cima, foi ai que brilhou a estrela do goleiro Willian Galizo, que evitou em três oportunidades chances claras de gols do Paraná Clube.

Aos 41 minutos da primeira etapa, após uma finalização de Romarinho, o zagueiro do Maringá cortou a finalização com o braço e foi marcado pênalti para o Paraná Clube, que foi cobrado e convertido por João Gabriel, camisa 10 do tricolor, empatando o jogo.

Já na segunda tempo o Paraná voltou melhor e criou oportunidades, mas o goleiro Willian Galizo apareceu novamente segurando o empate.

O Paraná está na terceira posição na classificação, com seis pontos em quatro jogos disputados, sendo uma vitória e três empates. Podendo perder duas posições com os jogos que faltam para fechar a rodada.

O atacante Liliu, é o artilheiro da competição no momento com 4 gols em 4 jogos.

O Paraná Clube volta a campo na sexta-feira, na Vila Capanema, contra o Apucarana, às 19h30, pela quinta rodada da divisão de acesso. Já o Grêmio Maringá enfrenta o PSTC no domingo, às 11, no Willie Davids.

Ficha técnica

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

1ª Fase – 4ª Rodada

PARANÁ CLUBE 1×1 GRÊMIO MARINGÁ

Paraná Clube

Felipe; Luís Roberto, Marcão, Luiz Eduardo (Caio) e Thauã; Guilherme Pitbull (Gui Marques), Geovane e João Gabriel; Anderson Tanque (Diogo Carlos), Romarinho e Liliu.

Grêmio Maringá

William, Matheus Índio, Roger Thomas, Alemão e Edmilson (Gabriel Silva); Gabriel Eugênio, Maxwell, David (Lucas Fagundes) e Diogo (Luiz Alves); Maycon e Felipe Alves.

Técnico: Paulo César Catanoce

Local: Vila Capanema

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori e Lucas Henrique Gowatiski

Gols: David 27 e João Gabriel 40 do 1º

Cartões amarelos: Romarinho, Thauã, Marcão (PR); Alemão, Felipe Alves, William, Maxwell, Lucas Fagundes (GRE)

Renda e público: portões fechados