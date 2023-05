Condor ganha Selo de Empresa Amiga dos Animais

Por ser uma empresa sempre engajada com a causa animal, o Condor Super Center foi reconhecido pela Prefeitura Municipal de Curitiba com o selo “Empresa Amiga dos Animais”, iniciativa que faz parte de um novo projeto de lei na cidade que tem como objetivo incentivar práticas de empresas na defesa do bem-estar animal.

Proposta pelo vereador Tico Kuzma (PSD), a lei é uma forma de reconhecer os empreendimentos que promovem ações em parceria com o poder público local.

Para reforçar o seu compromisso com o bem-estar animal, o Condor fez a doação de 1 tonelada de ração para a Prefeitura de Curitiba. “Ficamos felizes em fazermos parte desta iniciativa tão importante. Além disso, este selo demonstra que a nossa rede está conseguindo cumprir o seu papel como empresa cidadã e parceira das políticas públicas que fazem a diferença em nossa sociedade”, afirma o superintendente do Condor, Wanclei Said.





