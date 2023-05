Com muita festa em frente ao estádio. Paraná larga com vitória na série B

O Paraná Clube venceu o Toledo por 2 a 0 neste domingo, na Vila Capanema, pela estreia da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Após 260 dias sem jogo, o Paraná foi recepcionado com muita festa em frente ao estádio.

A torcida não pôde comparecer na Vila Capanema por conta da punição de portões fechados, depois da invasão e briga no jogo contra o União que decretou o rebaixamento do time no Paranaense do ano passado.

A última partida do Paraná tinha sido em 13 de agosto de 2022, na derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, em Minas Gerais. Pela série D do brasileirão.

No primeiro tempo pela falta de entrosamento a equipe encontrou dificuldades no jogo,sem levar perigo ao gol adversário.

Já no início do segundo tempo Romarinho e Liliu, marcaram os gols do Tricolor que administrou o jogo até o apito final.

O Paraná tem três pontos e divide a liderança com Andraus, PSTC e Patriotas.

O Tricolor volta a campo contra o Andraus no sábado, às 15h30, na Vila Capanema.

Ficha técnica

Segunda Divisão – Paranaense 2023

1ª rodada

Paraná Clube 2×0 Toledo

Local: Vila Capanema, em Curitiba.

Data: 30/04/2023.

Gols: Romarinho, 2′, e Liliu, 5′, do 2ºT.

Árbitro: João Paulo Romano Queiroz.

Assistentes: Eder Andrade e Gabriel Witonski.

Paraná Clube: Felipe; Luis Roberto (Guilherme Radeche), Geovane, Marcão e Rafael Furlan; Guilherme Pitbull (Romário), Gui Marques e João Gabriel; Romarinho (Thauã), Anderson Tanque (Luan Kakim) e Liliu (Adílio).

Técnico: Marcão.

Toledo: Vinicius; Bruno Assis, João Chapecó, Dannyel e Vagner (Kaito); Jhonathan, Marcos Britto (Ryota), Coutinho (Cristian) e Correya (Júlio César); Robert (Dedê) e Bruninho.

Técnico: Zé Maria.