Com investimento de R$ 4 milhões, condor Torres eleva nível de sustentabilidade e conforto

No ano em que completa 15 anos, o Condor Torres recebe um investimento de R$ 4 milhões em uma revitalização que focou na sustentabilidade, no conforto e em uma departamentalização projetada de acordo com o perfil do novo consumidor. A reinauguração será nesta sexta-feira, dia 5 de maio, às 8h, com um café da manhã para clientes.

Inaugurada em 2008, a loja foi um marco na sustentabilidade do varejo. Na época, o hipermercado foi responsável pela redução de 50% da emissão de gases poluentes e, agora, saltou para 92% com a utilização do CO2 no setor de congelados, um gás 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já o setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e responsável pela redução de até 90% da emissão dos gases poluentes.

Além de sustentáveis, os equipamentos possuem design moderno e mantém os produtos na temperatura ideal, o que aumenta a segurança alimentar e reduz o desperdício de alimentos.

As demais gôndolas também foram trocadas, assim como toda a comunicação visual, que passa a ser mais informativa, porém minimalista. O objetivo é ajudar os clientes a visualizarem o setor desejado com mais facilidade e deixar a loja clean.

Segundo o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, as revitalizações fazem parte da estratégia da empresa de manter as suas lojas sempre atualizadas e modernas. “O varejo vive em constante transformação e precisamos estar sempre atentos ao cenário e às tendências para que as nossas lojas estejam alinhadas às necessidades e desejos do consumidor”.

E para entregar essa experiência de compras diferenciada, o Condor Torres ganhou uma departamentalização com novos setores temáticos – resultado de pesquisas sobre a movimentação nas categorias e mudanças no consumo. Um dos setores é o “Mundo Saudável”, que conta com uma grande variedade de produtos diet, light e funcionais, todos organizados no mesmo local e com uma comunicação alusiva ao departamento.

Outro setor temático é o “Espaço monte seu bar”, que reuniu diversos tipos de bebidas alcoólicas, como destilados, cervejas e vinhos, além de grande variedade de bebidas geladas e prontas para o consumo. O setor também ganhou novo visual, com comunicações sobre as origens e características de cada bebida e pontas de gôndolas digitais.

O têxtil foi reformulado para um formato de loja especializada, assim como a perfumaria, que está mais moderna, segue um conceito de free shop e passa a contar com um sortimento maior de produtos. Já a floricultura recebeu itens para presentes, cuidados com flores e horticultura.

O mix da padaria também se destaca pela diversidade e por oferecer uma linha completa para lanches e cafés da manhã ou da tarde. Também foi ampliado todo o setor de perecíveis com grande variedade no hortifruti, frios, laticínios e congelados, além do moderno açougue com as carnes de qualidade do entreposto Condor.

A fachada segue o mesmo conceito futurista, mas passou por melhorias com a aplicação de materiais como o ACM e o vidro, aplicados no acabamento para melhorar a visualização da loja.





Serviço

O Condor Torres está localizado na Av. Com. Franco, 6005 – Uberaba, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 8h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.





