Capivara morta a tiros no Parque Barigui

A capivara estava grávida e deve ter sido abatida por uma pistola pistola 9 mm.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, o autor do crime, ainda não foi identificado e usou uma pistola de 9 mm com munições ilegais.

A capivara foi encontrado morta neste que é um dos principais pontos turísticos da capital paranaense, no último dia 26 de maio

A Prefeitura de Curitiba, informou que uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi acionada e constatou a morte do animal. Naquele dia, os indícios já apontavam que ela havia sido atingida por disparos de arma de fogo.

“Ela foi morta com três disparos de 9 mm. Encontramos uma munição deflagrada, que é de uma marca ilegal no nosso País. Ela também foi introduzida ilegalmente no Brasil. Tivemos conhecimento de que a capivara estava grávida”, afirmou o delegado. Disse também a Gazeta do Bairro que testemunhas já foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança seguem sendo analisadas. No entanto, o autor do crime segue desconhecido pela polícia até o momento.

“Quem tiver informações sobre o autor do crime, por favor, procure a Delegacia do Meio Ambiente”, pediu o delegado.

De acordo com ele, o suspeito deverá responder por disparo de arma de fogo e crime ambiental. A pena pode chegar a seis anos de reclusão.

A polícia também suspeita do uso de um carro no crime.