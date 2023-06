Apostando nas comidas típicas, Casa China entra nas Festas Juninas

Com a retomada das festas juninas e a ampliação do mix de produtos para a época, com destaque para as comidas típicas, a Casa China projeta um crescimento de 20% para o período em relação ao ano anterior. Segundo o diretor da empresa, Douglas Nomura, as vendas já estão aquecidas e a expectativa é que elas intensifiquem ainda mais no decorrer do mês.

“Estamos muito animados e confiantes de que será um ano muito bom em vendas para a festa junina, principalmente por finalmente podermos estar voltando às festas com mais confiança. Isso influencia muito nas vendas, além do fato de Curitiba ser um case de sucesso com toda a sua tradição em festas juninas”, destaca Nomura.

Para atender a alta demanda da época, a Casa China aumentou o mix de comidas típicas, acessórios, roupas e fantasias. Entre as apostas da empresa estão os doces clássicos das festividades juninas, como pé de moleque, pé de moça, paçoca, torrone e amendoim. Também deve aumentar a procura por saias, vestidos, camisas xadrez, chapéu de palha, gravatas, tiaras e todos os enfeites e decorações para a festa.

