ZONTA ENTREGA CARRO NA CASA DO CLIENTE

Na manhã do último dia 17 o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, foi pessoalmente acompanhado pelo esposa Lindamir e sua equipe de marketing.

Pegou o carro novo na loja do Sítio Cercado e foi até a casa do cliente, Sr. Marcelo Freire, ganhador do um dos prêmios da Campanha “50 anos Premiado”.

Dirigindo o veículo, foi entregá-lo para Marcelo e para a família, que moram na Rua Dr. Childerico Bevilaqua, no Alto Boqueirão.

Acompanhando a entrega, a reportagem da Gazeta do Bairro registrou o evento e resolveu voltar no tempo, apresentando um diálogo “meio” parecido com os tempos áureos dos quadrinhos ou fotonovelas.