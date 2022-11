Volkswagen inaugura Way to Zero Center na fábrica Anchieta

A Volkswagen do Brasil inaugurou a unidade de pesquisa e desenvolvimento nomeada Way to Zero Center, que está instalada dentro da fábrica de São Bernardo do Campo/SP. O centro irá abranger projetos e tecnologias que contribuem para a descarbonização na região América do Sul e que podem ser exportadas para outros mercados. O nome homônimo escolhido remete à própria estratégia global da empresa de neutralização de carbono até 2050.

“A descarbonização é um dos pilares mais importantes da estratégia da Volkswagen mundialmente e a empresa tem como objetivo ser neutra em carbono até 2050. Sediar na América do Sul o Way to Zero Center é motivo de muita satisfação e também um grande desafio. O trabalho que será desenvolvido pelo time local e as parcerias já estabelecidas farão do Way to Zero Center uma referência do Grupo Volkswagen no desenvolvimento de tecnologias com baixa emissão de CO 2 ”, destaca Alexander Seitz, Chairman Executivo da Volkswagen na América do Sul.

A equipe do Way to Zero Center terá como foco verificar onde tecnologias locais que contribuem para a redução de CO 2 podem ser utilizadas, suportando sua implementação em mercados como por exemplo: Índia, América Latina, Ásia e África; avaliar qual tecnologia tem o melhor impacto ambiental e social, bem como sua viabilidade.

“Almejamos ser um parceiro-chave do Grupo Volkswagen para estratégias e projetos sustentáveis em mercados emergentes por meio de geração, gestão e intercâmbio de conhecimento sobre tecnologias de baixo carbono e aspectos relacionados à sustentabilidade”, explica Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil e vice-presidente de Finanças e Estratégia de TI da Volkswagen para a Região América do Sul.

“Vamos ter uma equipe com competências multidisciplinares e com foco em inovação para identificar se esses potenciais mercados podem utilizar, por exemplo, os biocombustíveis; selecionar materiais com menor emissão de CO 2 ; considerar o ciclo de vida total de nossos produtos, com a metodologia do berço ao túmulo, fazendo a gestão dessas emissões e processos”, detalha Matthias Michniacki, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto & Baureihe da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

O Way to Zero Center já conta desde o início com parcerias firmadas ou em fase de assinatura com 10 universidades locais, como Unicamp, USP e UFABC; bem como sete empresas como Raízen, Shell e Bosch. O objetivo dessas parcerias é a pesquisa de tecnologias que possam aumentar a eficiência energética e incentivar o uso de fontes de energia de baixo carbono. Outros projetos estão em discussão, buscando por exemplo avaliar e melhorar a reciclabilidade dos materiais, sempre focando a neutralidade de carbono durante o ciclo de vida dos veículos da marca, desde sua manufatura até o seu descomissionamento.