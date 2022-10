Urbs reforça linhas para vestibular da UFPR e exame da OAB no domingo

A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, vai reforçar as principais linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que será realizada no próximo domingo (23/10). Estão inscritos 38.087 candidatos no processo seletivo, que ocorre em 11 cidades.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30, sem tolerância. A prova começa às 14 horas e terá 5h30 de duração.

Confira aqui a lista das linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova

OAB

Também no domingo (23/10), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realiza a 1ª fase do 36º Exame de Ordem Unificado. A prova ocorre na Universidade Tuiuti do Paraná, com abertura dos portões às 11h30 e fechamento às 12h30. O início das provas está marcado para 13h e término para 18h.

Confira aqui as linhas que são acesso ao local da prova

A Urbs orienta os candidatos a se deslocarem com antecedência para os locais de prova, por conta de possíveis congestionamentos. Os horários dos ônibus podem ser conferidos aqui.